05, 05, 2020 - 9:50 مساءً

مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني في اشتباك مع إرهابيين

دولي-سياسة   121

قتل ثلاثة من قوات الحرس الثوري الإيراني في اشتباك مع مجموعة إرهابية في محافظة كردستان غرب إيران.

وأوضح قسم العلاقات العامة في الحرس الثوري أن قوة حرس الثورة اشتبكت مع إرهابيين في منطقة ديواندره ما أدى إلى مقتل ثلاثة من قوات الحرس إضافة إلى مقتل عدد من العناصر الإرهابية وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.

وتشهد محافظة كردستان بين فترة وأخرى تحركات لمجموعات إرهابية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وهو الأمر الذي تتصدى له القوى الأمنية الإيرانية.

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