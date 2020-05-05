رونالدو في إيطاليا و”الكالتشيو” قد يلغى غدا

عاد كريستيانو رونالدو إلى تورينو للالتحاق بفريقه يوفنتوس، تزامنا مع معاودة التمارين، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن مسألة استئناف الدوري الإيطالي محسومة، وقد يتم إلغاؤه في أي وقت.

وأفادت الصحف الإيطالية، بأن طائرة خاصة على متنها رونالدو وعائلته، حطت مساء أمس الاثنين، في مطار تورينو، وذلك بعد أن أمضى النجم البرتغالي فترة العزل المنزلي في مسقط رأسه جزيرة ماديرا البرتغالية.

ووفقا لموقع “كالتشيو أي فينانسا” المتخصص، فإن قرار عدم استكمال الموسم الذي قد يتخذ غدا الأربعاء من قبل رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، يطرح تساؤلات بشأن عائدات حقوق النقل التلفزيوني المقدرة بـ400 مليون يورو، بما في ذلك مبلغ 340 مليون يورو عن الموسم الحالي، والتي كان من المفترض أن تدفع في مايو.

ومن دون معرفة ما إذا كان الموسم سيستأنف أم لا، بدأت الأندية الإيطالية، أمس الاثنين، إعادة فتح مراكز التمارين، لكن على أن تبقى فردية التزاما بقرار وزارة الداخلية، في الهواء الطلق، مع احترام التباعد الاجتماعي وتخفيف وجود الطواقم الفنية بالحد الأدنى إن لم تكن غائبة بالكامل.