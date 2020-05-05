الأمم المتحدة: تفشي كورونا في السجون مقلق جداً

حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن السجون المكتظة التي تعاني من قلة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية وتفشي فيروس كورونا في السجون المحلية هو “مصدر قلق بالغ”.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب في إفادة بجنيف: “في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية يوجد تكدس خطير بالفعل ووصف الأمر بأنه مقلق جداً” مشيراً إلى أنها مشكلة مزمنة في أنحاء القارة وفي بعض الحالات يمكن أن تكون مميتة.

وأضاف كولفيل إنه في بعض الأماكن تصل معدلات التكدس إلى 500 بالمئة وإن مراكز الاحتجاز الجديدة التي أقيمت في مناطق مثل بيرو لمنتهكي إجراءات مكافحة كورونا ساهمت في تفاقم المشكلة.

وأوضح كولفيل أنه في بعض الحالات في السجون أدى الخوف من العدوى لأعمال شغب ومقتل عشرات السجناء في أمريكا اللاتينية خلال الأسابيع الماضية داعيا إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة في هذه الأحداث.

ويبلغ عدد السجناء في الولايات المتحدة وحدها 2.3 مليون سجين.