إجراءات مشدّدة لتوسيع مظلة الرقابة المكثّفة على أسواق اللاذقية

استحوذت إجراءات وآليات تشديد الرقابة التموينية على الأسواق وضبط المخالفات ومحاسبة المتسببين بها على المحاور والقضايا التي بحثها اليوم محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم مع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، وتمت مناقشة واقع الأسواق وأولوية تكثيف متابعتها على مدار الساعة.

وأكد المحافظ أنّ المطلوب من جميع الجهات توسيع المتابعة الجدية والرقابة المستمرة على جميع الفعاليات وضبط المخالفات مهما كانت وتطبيق القانون بحذافيره والتشدد فيها، مشددا على جدية المحافظة بإغلاق أي فعالية تثبت مخالفتها وخاصة فيما يتعلق بالغش بالمواد الغذائية.

الى ذلك نوه السالم على ضرورة المتابعة المستمرة لقطاع حماية المستهلك وأن تكون السورية للتجارة بكل صالاتها ذات تدخل حقيقي في السوق مع توفير المنتجات الغذائية من المنتج الى المستهلك مباشرة.

وفي قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك أوعز السالم بتسعير يلامس الحقيقة ويلتزم بها البائعون وإصدار نشرة دورية أسبوعية للأسعار بالتنسيق مع المكتب التنفيذي والجهات ذات العلاقة والتركيز في الرقابة على المواد الغذائية والأساسية.

ولفت مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي إلى زيادة عدد القطاعات في المديرية من 4 الى 6 ووضع تخصصات جديدة للرقابة على كامل الفعاليات، مشيراً إلى أن المديرية تتابع عمل معتمدي الخبز وضبط المخالفين منهم للوصول إلى صورة نموذجية في عملية توزيع المادة مع تجهيز البنى التحتية اللازمة لتطبيق البطاقة الالكترونية في عملية التوزيع.

وحول المؤسسة السورية للتجارة بيّن السالم أن المحافظة مستمرة بالتوسع الأفقي في منافذ البيع التي وصلت الى 212 صالة بيع شملت الوحدات الإدارية ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنه حسب بيانات المؤسسة ومنذ لحظة وضع سيارات عامة تحت تصرفها تم توجيه ألف نقلة إلى الوحدات الإدارية لتسهيل عملية توزيع المواد المدعومة والأساسية وتغذية الصالات، مؤكدا على أن توزيع مازوت التدفئة يتم من خلال الصهاريج المتعاقد عليها من قبل فرع محروقات حصرا لضبط حالات التوزيع ومنع التجاوزات.

وخلال مناقشة المواد المدرجة على جدول أعمال المكتب التنفيذي أكد المحافظ ضرورة متابعة انجاز المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية يوميا لتتم مناقشة المخططات الجاهزة في كل اجتماع مكلّفا عضو المكتب التنفيذي المختص بمتابعة هذه المخططات مباشرة مع مديرية الخدمات الفنية

ووافق المكتب التنفيذي على تنفيذ مشروع صرف صحي في الحراجية- زغرين وتقسيم عقار في مشيرفة الساموك وإلغاء ترخيص إداري ممنوح لمنشاة معدة لصناعة تجفيف الفواكه في منطقة طوق جبلة وعلى صلاحية الموقع والموافقة الأولية لاستكمال إجراءات الترخيص الإداري المؤقت لمنشاة معدة كمدرسة تعليمية خاصة في المغريط بريف اللاذقية.

البعث ميديا- اللاذقية: مروان حويجة