الجو بين الغائم جزئيا والماطر…سرعة الرياح تتجاوز الـ75كم/سا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو كافة.

وفي نشرتها صباح اليوم توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية: أن يكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم الماطر أحيانا، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً وخاصة فوق منطقة الجزيرة وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانا وتتجاوز سرعة الهبات 75 كم/سا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

أما غدا فتبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية والجو غائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر مساء فوق المرتفعات الساحلية.