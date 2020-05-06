06, 05, 2020 - 10:36 مساءً

العقاري: رواتب المتقاعدين العسكريين عبر الصرافات بدءاً من اليوم

محليات   239

 

أعلن المصرف العقاري أن بإمكان المتقاعدين العسكريين استلام مستحقاتهم للشهر الجاري عبر الصرافات الآلية بدءاً من اليوم.

وأوضح العقاري في بيان له أنه تم صباح اليوم تحويل رواتب المتقاعدين العسكريين للصرافات بهدف تجنب حدوث أي ازدحام حرصا على سلامة الزبائن من المتقاعدين في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة للتصدي لفيروس كورونا.

كما طلب العقاري من المديرين والفنيين المعنيين بكل فروعه استمرار تغذية الصرافات الآلية التابعة له وضمان بقائها بالخدمة طيلة فترة العطلة الحالية.

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