العقاري: رواتب المتقاعدين العسكريين عبر الصرافات بدءاً من اليوم

أعلن المصرف العقاري أن بإمكان المتقاعدين العسكريين استلام مستحقاتهم للشهر الجاري عبر الصرافات الآلية بدءاً من اليوم.

وأوضح العقاري في بيان له أنه تم صباح اليوم تحويل رواتب المتقاعدين العسكريين للصرافات بهدف تجنب حدوث أي ازدحام حرصا على سلامة الزبائن من المتقاعدين في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة للتصدي لفيروس كورونا.

كما طلب العقاري من المديرين والفنيين المعنيين بكل فروعه استمرار تغذية الصرافات الآلية التابعة له وضمان بقائها بالخدمة طيلة فترة العطلة الحالية.