القبض على عصابة تمتهن سرقة المحلات التجارية

ألقى قسم الأمن الجنائي في ازرع القبض على مجموعة تمتهن سرقة المحلات التجارية والمنازل في المدينة.

ونتيجة الجهود التي تبذلها وحدات قوى الأمن الداخلي في كشف جرائم السرقة وإلقاء القبض على مرتكبيها، وبعد ورود عدة شكاوى من قبل أهالي مدينة ازرع عن جرائم سرقة تعرضت لها محالهم التجارية، وبعد متابعة دقيقة وحثيثة وبتوجيهات من مدير منطقة ازرع العميد ياسر بدر أُلقي القبض على مجموعة مؤلفة من ثمانية أشخاص من أهالي ازرع امتهنوا عمليات السرقة في مدينة ازرع وأحيائها.

وبعد التحقيق معهم اعترفوا على قيامهم بارتكاب أكثر من 20 عملية سرقة وسلب وتصريف المسروقات عن طريق المدعو (ن-ع)، وتم تنظيم الضبط اللازم و تقديم المقبوض عليهم للقضاء المختص.

البعث ميديا-درعا: دعاء الرفاعي