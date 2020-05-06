خلال ثلاثة أيام.. «71» ضبطا تموينيا في حمص

على الرغم من ارتفاع أعداد الضبوط التموينية التي تسطّرها دوريات حماية المستهلك خلال جولاتها اليومية على الأسواق، فأن أعداد المخالفات التي يرتكبها التجار والباعة والغش في المواصفات ارتفعت وبصورة جنونية أيضاً.

وبحسب مصادر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص فإن دوريات المديرية سجلت خلال الأيام الثلاثة من هذا الأسبوع 71 ضبطاً متنوعاً، شملت البيع بسعر زائد وغش في المواصفات وتنوع اللحوم في المكان الواحد والأهم التلاعب بالمواد الأساسية للتأثير على حركة الأسعار والتضليل بدعوى فقدان المادة وتقنين المعروض منها، فقد ضبطت الدوريات خمسة أطنان من السكر مخبأة ضمن شاحنة، ولعل الأخطر من هذا كله ضبط كمية من الدقيق التمويني داخل مخبز عمد صاحبه للامتناع عن تصنيع كيسين من الطحين يومياً ولمدة أربعة أشهر.

وبحسبة بسيطة فأن كمية الدقيق التي تلاعب بها صاحب المخبز تصل لحوالي ثلاثة أطنان من الدقيق الذي يحصل عليه بالسعر المدعوم، وقد حرم عدد من الأسر من الحصول على حاجتها من الخبز اليومي، وإذا لم يكن كذلك فقد أستطاع تضليل الجهات المشرفة من خلال حصوله على كمية زائدة من الدقيق وفي الحالتين المخالفة جسيمة وضارة بقوت المواطن.

تبدو الأرقام كبيرة وهي لاتشكل كامل المخالفات التي ترتكب يومياً على مستوى المحافظة وخاصة مايحدث في الريف حيث الفارق السعري كبير مقارنة مع الأسعار في أسواق المدينة، فقد يصل هذا الفارق لأكثر من مائة ليرة في كيلو غرام الخضار أو الفواكه والحجة ارتفاع أجور النقل حتى لو كانت القرية لاتبعد عن المدينة أكثر من 25 كيلومتر فقط.

البعث ميديا- حمص: عادل الأحمد