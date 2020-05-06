دعم مكاتب الشهداء والجرحى الفرعية بمنح مالية

أكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى على رؤساء مكاتب الشهداء والجرحى والمفقودين الفرعية ودائرة الجرحى تطوير آلية عملها وأن تأخذ دورها وتمارس صلاحياتها وأن تكون قريبة من أسر الشهداء، موضحاً أنه سيتم دعم المكاتب الفرعية بمنح مالية لتقوم بواجبها على أكمل وجه وأن دعم عمل مكاتب الشهداء مستمر.

وشدد المحافظ على ضرورة القيام بزيارات لأسر الشهداء والجرحى بمناسبة عيد الشهداء كل في قطاعه، والتزام الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وزيارة أسر الشهداء للإطلاع على حاجاتهم وتلبيتها وفق القوانين والأنظمة، وأن العمل يجب أن يكون فعلاً لا قولاً وأنه يجب أن يكون لهذه المكاتب مراجعة كاملة ودائمة لواقع كل أسرة شهيد وجريح.

البعث ميديا- طرطوس: وائل علي