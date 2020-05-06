رسميا.. يوفنتوس يعود للتدريبات

بعد قرار الحكومة بالسماح بعودة التدريبات الفردية للأندية، أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عودة تدريبات اللاعبين مرة أخرى.

وفي بيان رسمي كشف يوفنتوس عبر موقعه الإلكتروني خطته خلال التدريبات التي يتم خوضها حتى عودة التدريبات الجماعية وأكد التزامه بتعليمات الحكومة بشأن الإجراءات الاحترازية.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وصل مساء أمس الأول إلى مدينة تورينو الإيطالية وذلك للانضمام لفريقه تمهيدا لعودة التدريبات واستئناف الدوري الإيطالي.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو قبل أن يتوقف الدوري في آذار الماضي بسبب وباء كورونا.

ووفقا لتقارير صحفية فإن العودة المحتلمة لاستئناف النشاط ربما تكون في الرابع من حزيران المقبل.