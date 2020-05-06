06, 05, 2020 - 4:34 مساءً

رودريغيز: الحصار الأمريكي المفروض على بلدنا إجرامي

سياسة-دولي   86

أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز الحصار الجائر الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده واصفاً إياه بـ “الإجرامي واللاإنساني”.

وأشار رودريغيز في تغريدة له اليوم على “تويتر” إلى تزايد المطالبات الدولية بإنهاء الحصار الأمريكي ضد بلده داعيا إلى إنهاء الإجراءات القسرية الأحادية ضد الشعوب والدول الرافضة للهيمنة الغربية.

وحذر رودريغيز من آثار الحصار الجائر المفروض على كوبا وغيرها من الدول في ظل مواجهة جائحة كورونا، منوهاً بالتضامن الدولي مع بلاده ضد هذا الحصار اللاإنساني.

 

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