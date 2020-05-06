نقل حماة تستأنف أعمالها وتتقيد بالإجراءات الاحترازية لكورونا

استأنفت مديرية النقل في حماة العمل بشكل جزئي من خلال تقديم بعض الخدمات الضرورية لمعاملات مركبات المراجعين بعد انقطاع دام شهر ونصف.

وذكر مدير النقل المهندس عامر السيد في تصريح لــ” الـبعث ميديا” أنه تم تنفيذ/41/ معاملة في اليوم الأول من بدء الدوام حيث تضمنت المعاملات المنجزة /3/ معاملات نقل ملكية و/8/ وضع إشارة على المركبة و/17/ بيان قيد مركبة حكومية وفيما تبقى من المعاملات انحصرت للمحاضر الفنية ولمطابقات الوكالة، مشيراً الى أن العمل تم بسهولة ويسر وبشكل أسرع من السابق نتيجة الاجراءات الجديدة التي تم تطبيقها مؤخراً.

وبين مدير النقل أن المعاملات المسموح بتنفيذها وفقاً لتعليمات وزارة النقل تشمل نقل الملكية /بيع شراء – حكم قضائي – ورثة- بيع وكالة – وضع وفك رهن- وضع وفك إشارة حجز – تبديل اللوحات بسبب الفقدان حصراً، وفك حجز المركبات المحجوزة بموجب كتب رسمية/، مشيراً الى أن تنفيذ المعاملات يتم حالياً وفق برنامج محدد حسب رقم الآحاد للوحة المركبة.

وكشف السيد أن أهم خطوة من خطوات العمل هي تفعيل ميزة الدفع الالكتروني الأمر الذي يساهم في تسريع زمن المعاملة وتخفيف الازدحام على نافذة صناديق المالية والتي كانت متواجدة ضمن مديريات النقل مع العلم أن هذه الميزة تم تطبيقها في مديريات النقل المربوطة فقط مع النظام الشبكي للوزارة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا أوضح السيد أنه منذ المباشرة بالعمل تم تعقيم مبنى المديرية بالكامل وخاصة صالات العمل ومداخل المديرية وتم تكليف لجنة لمتابعة حسن سير تنفيذ الاجراءات الاحترازية فضلا عن تكليف عاملين على مدخل المديرية لتعقيم المراجعين وعدم السماح لهم بالدخول الى المبنى إلا بعد ارتداء الكمامة، إضافة الى إلزام جميع عاملي المديرية بلباس الكمامة والقفازات ووجود علبة معقم أمام كل موظف الى جانب وضع مكتب على مدخل المديرية مهمته دراسة الوثائق المقدمة من قبل المراجع لتنفيذ المعاملة قبل الدخول للمديرية وذلك منعاً لدخوله أكثر من مرة وبالتالي تخفيف الازدحام داخل صالات العمل.

من جانبهم عبر عدد من المراجعين عن ارتياحهم للإجراءات الجديدة التي اتخذتها مديرية النقل وخاصة ما يتعلق بتفعيل ميزة الدفع الالكتروني التي ساهمت في تسريع العمل وتخفيف الازدحام والتقليل من الروتين الذي كان في السابق، إضافة الى الاجراءات الاحترازية التي تم تنفيذها وتهم صحة المراجعين.

البعث ميديا- حماة: منير الأحمد