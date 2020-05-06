ضبط عامل لدى السورية للتجارة بجرم تهريب المواد والسلع الغذائية المدعومة في ريف دمشق

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أحد العاملين في المؤسسة السورية للتجارة والمكلف باستلام 3 صالات في منطقة الغزلانية وتل مسكن والبيطارية وهو يقوم بتهريب المواد والسلع الواردة إلى تلك الصالات لتوزيعها على المواطنين ، للاتجار بها واحتكارها حيث يقوم بنقلها وتهريبها إلى مستودع خاص بقصد بيعها في السوق لحسابه الخاص.

وأوضحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لـ البعث ميديا أن المدعو ( آ.غ ) قام باستئجار محلين دون علم الإدارة في بلدة تل مسكن وقام بوضع كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية المخصصة للصالات المذكورة أعلاه، إضافة لقيامه بوضع كميات كبيرة من اللحم الأبيض والفروج لدى محل قصاب لأخذها وبيعها لاحقآ في السوق .

وعليه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق ( آ.غ ) والمتورطين معه بمخالفة الاتجار بالمواد الغذائية وغير الغذائية المخصصة للبيع في صالات السورية للتجارة ( الغزلانية ، تل مسكن ، والبيطرية )، وتم حجز المواد المضبوطة ضمن المحلين، وسلمت إلى فرع السورية للتجارة بريف دمشق أصولآ .. وتم إلقاء القبض على المتوريطن.

وتشمل المواد الغذائية المضبوطة كميات كبيرة من الزيوت والسمون والمعكرونة والشاي والحبوب، والقهوة والحلاوة والطون والمعلبات والحليب المجفف، والعصائر والمربيات وغيرها، إضافة للعديد من المواد المنزلية والاستهلاكية .

البعث ميديا || ريف دمشق – فراس باشا