روحاني: توحيد الجهود لإيقاف عدوان الكيان الصهيوني على المنطقة

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية للضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه المستمر على سورية ولبنان وحصاره الجائر لقطاع غزة والعمل على التصدي لجائحة كورونا في العالم.

وذكر الموقع الإعلامي للرئاسة الايرانية أن “روحاني أكد اليوم في اتصال هاتفي مع نظيره النمساوي ألكسندر فان در بيلين أن إيران تسعى إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة وتتوقع من أوروبا أن تضغط على الكيان الصهيوني وألا تسمح له بمواصلة اعتداءاته على سورية ولبنان واستمراره في حصار غزة ودفع الظروف نحو الأزمة غير مكترث بجائحة كورونا في العالم”.

وشدد روحاني على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات أكثر جدية بشأن تعهداته تجاه القضايا الدولية والاتفاق النووي الموقع مع ايران في ظل الظروف الراهنة منوهاً بأهمية الخطوات الأوروبية في إنهاء الحظر اللا قانوني الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران والنهوض بنوعية مواجهة وباء كورونا في العالم.

بدوره أشار بيلين إلى أن الاتحاد الأوروبي يعارض الحظر الأمريكي الجائر على إيران لأنه يشكل عقبة أمام توفير الاحتياجات العلاجية والطبية للإيرانيين معرباً عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع إيران واستعدادها لنقل خبراتها في مجال مكافحة وباء كورونا.