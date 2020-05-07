إجراء معاملات المركبات عن طريق الدفع الإلكتروني في المديريات المؤتمتة

أصدرت وزارة النقل قراراً اليوم بإجراء جميع معاملات المركبات عن طريق الدفع الإلكتروني في مديريات النقل المؤتمتة بالمحافظات عدا (تجديد ترخيص مركبة) مع مراعاة كل إجراءات التصدي لفيروس كورونا في جميع مفاصل العمل للمراجعين والموظفين.

وأوضحت الوزارة في القرار أن المديريات المؤتمتة المربوطة على برنامج المركبات المركزي هي (ريف دمشق.. حمص .. طرطوس .. اللاذقية.. حماة.. إدلب.. الرقة)، وسمحت باستكمال معاملات المركبات لجميع المحافظات التي تم البدء بها قبل 23/3/2020.

وبالنسبة للمعاملات القديمة أوضحت الوزارة أنه يمكن استكمالها في جميع مديريات النقل بشرط أن يتم التقيد بالأرقام المحددة تبعاً لنهاية رقم اللوحة وبالنسبة للمركبات المراد تسجيلها لأول مرة يراعى الرقم في الوثيقة الأساسية لها.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بالمعاملات المذكورة حصراً والمراجعة وفق الأيام المحددة تبعاً لنهاية رقم اللوحة والالتزام بذلك، حرصاً على وقتهم وعدم تكلفهم عناء مراجعة مديرية النقل دون جدوى وارتداء الكمامة والالتزام بتعليمات وإرشادات فرق العمل الموجودة.