استئناف الدورات التدريبية لمدراء مدارس حمص

بهدف تطوير قدرات القيادة التربوية بشكل عام ومديري المدارس بصورة خاصة تابعت مديرية التربية في حمص إقامة الدورات التدريبية المحلية لمديري المدارس التي كانت قد بدأت بتاريخ 7/2/2020.

وأوضح مدير التربية أحمد الابراهيم بأنه سيتم استكمال تدريب كافة مديري المدارس في المحافظة ريف ومدينة، كما تتوزع مراكز التدريب على كافة أنحاء المحافظة والأخذ بعين الاعتبار التباعد المكاني والتعليم وكافة إجراءات السلامة الصحية.

وأضاف الابراهيم بأن عدد المتدربين بلغ 142 متدرباً في مركز المدينة ومجمعي القبو وتلدو، مبيناً أن هذه الدورات مهمة ويجب بذل مزيد من الاهتمام والمتابعة، ويجب أن تكون مستندة إلى آليات الحوار ،مضيفاً أنه يجب علينا تحديد نقاط الضعف والقوة لتستطيع التغلب على نقاط الضعف ونتجاوزها وتوظيف نقاط القوة للارتقاء بالعمل، مؤكداً على التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا حرصاً على سلامة المتدربين.

البعث ميديا-حمص: صديق محمد