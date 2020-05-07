الخارجية الإيرانية: واشنطن ليست في موقع يؤهلها لطرح قضايا الاتفاق النووي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست في موقع يؤهلها لطرح قضايا تتعلق بالاتفاق النووي الموقع مع إيران.

وفي بيان نشرته في صفحتها على “تويتر” اليوم أشارت الوزارة إلى مضي ثلاثة أعوام على خروج أمريكا من الاتفاق قائلة: “الولايات المتحدة تكره الاتفاق النووي وخرجت منه وتعمل على خرقه وتعاقب جميع الذين يلتزمون به”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أيار من العام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد وإعادة العمل بالعقوبات على طهران في تحد لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك للقرارات الدولية بهذا الشأن الأمر الذي دفع إيران إلى تعليق بعض التزاماتها حيال الاتفاق.