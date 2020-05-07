داود أوغلو: نظام أردوغان همجي فاسد وعلى الشعب التخلص منه

جدد الرئيس السابق لوزراء النظام التركي أحمد داود أوغلو التأكيد على أن نظام أردوغان همجي فاسد معاد للديمقراطية ومسؤول عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد داعياً الشعب التركي إلى التخلص منه ومحاسبته.

وحمل داود أوغلو أردوغان وصهره وزير الخزانة والمالية برات آلبيراق مسؤولية الأزمة الاقتصادية والمالية الخطيرة في تركيا بالقول: “لا يفهمان أي شيء في هذه الأمور ودمرا البلد وهما السبب في العجز المالي وإفلاس الخزانة وهروب الرأسمال الأجنبي وإفلاس الشركات والزيادة الخطيرة في حجم البطالة”.

وأشار إلى أن أحداً لا يستطيع التحدث عن هذه الأمور بسبب الخوف من بطش أردوغان الذي يسيطر على جميع أجهزة الدولة واصفاً الإعلام الموالي له بـ “السخيف والحقير” إلى أبعد الحدود ولافتا إلى أن هذا النظام “يتهم المعارضة بالتخطيط لانقلاب ضده وهذا حديث سخيف أيضاً يريد من خلاله أن يلهي الشعب عن مشكلاته الحقيقية”.

وكان داود أوغلو استقال في أيلول الماضي من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في مؤشر على تفاقم حدة الخلافات بصفوف الحزب وسط سلسلة الانشقاقات التي عصفت به وكشفت اتساع الشروخ وحجم التصدعات في النظام التركي.