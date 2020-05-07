زراعي السويداء يستأنف منح القروض لمختلف الغايات الزراعية

بعد توقفها في السادس عشر من شهر آذار الماضي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، استأنف المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء عملية الإقراض، والتي شملت القروض القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ولمختلف الغايات الزراعية من شراء الآليات الزراعية وقطعان الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي وتشجيرها وتمكين المرأة الريفية والحد من الفقر وغيرها إضافة إلى استئناف مختلف العمليات المصرفية من الإيداعات والسحوبات، وذلك بحسب مدير المصرف المهندس نسيم حديفة.

ولفت حديفة إلى استمرار العمل بقرار الإعفاء من الفوائد والغرامات للقروض المتعثر أصحابها عن السداد وجدولة الدين الأساسي إلى عشر سنوات شريطة دفع مبلغ حسن نية قيمته 5 بالمئة من إجمالي المبلغ المتبقي.

وكان المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء منح خلال الربع الأول للعام الحالي قروضا بقيمة 58 مليون ليرة بينما سجلت ودائعه مع نهاية الربع مبلغ مليار و651 مليون ليرة.