08, 05, 2020 - 1:03 صباحًا

زراعي السويداء يستأنف منح القروض لمختلف الغايات الزراعية

محليات   151

بعد توقفها في السادس عشر من شهر آذار الماضي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، استأنف المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء عملية الإقراض، والتي شملت القروض القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ولمختلف الغايات الزراعية من شراء الآليات الزراعية وقطعان الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي وتشجيرها وتمكين المرأة الريفية والحد من الفقر وغيرها إضافة إلى استئناف مختلف العمليات المصرفية من الإيداعات والسحوبات، وذلك بحسب مدير المصرف المهندس نسيم حديفة.

ولفت حديفة إلى استمرار العمل بقرار الإعفاء من الفوائد والغرامات للقروض المتعثر أصحابها عن السداد وجدولة الدين الأساسي إلى عشر سنوات شريطة دفع مبلغ حسن نية قيمته 5 بالمئة من إجمالي المبلغ المتبقي.

وكان المصرف الزراعي التعاوني بالسويداء منح خلال الربع الأول للعام الحالي قروضا بقيمة 58 مليون ليرة بينما سجلت ودائعه مع نهاية الربع مبلغ مليار و651 مليون ليرة.

قد يعجبك أيضاً

أولدرجيخ: الهجمات الأخيرة تدل على وجود تهديدات بوقوع هجمات مماثلة

admin 0

بريطانيا.. أرقام مخيفة حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال

saloua 0

السيد يطّلع على التزام المساجد بالضوابط الصحية

Ebtesam 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *