07, 05, 2020 - 8:20 مساءً

لتحقيق الانسيابية.. تسهيلات لسيارات نقل الحبوب والحصادات

محليات   100

طلبت وزارة الداخلية من جميع الوحدات الشرطية المعنية تقديم التسهيلات لحركة مرور سيارات نقل الحبوب من جميع المناطق إلى مراكز الاستلام وتسهيل مرور الحصادات وتوابعها لتحقيق انسيابية وسرعة عالية في إنجاز عملية الحصاد والتسويق.

وأكدت الوزارة في تعميم أصدرته اليوم ضرورة تأمين الحماية الأمنية اللازمة لجميع مراكز استلام وتسويق الحبوب بالمحافظات وتقديم كل أوجه المؤازرة القانونية لدوريات حماية المستهلك كي تتمكن من أداء واجباتها.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعميم يأتي نظراً لاقتراب بدء عمليات استلام وتسويق محاصيل الحبوب للموسم الحالي لدى المؤسسات المعنية باستلامها وتسويقها وانطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على تقديم كل التسهيلات للمواطنين لتسويق هذه المحاصيل.

وتم خلال الاجتماع السنوي الخاص باستلام وتسويق محصول القمح للموسم الحالي الذي عقد في مبنى رئاسة الوزراء أول أمس الطلب من كل الجهات المعنية تقديم جميع التسهيلات لعبور الحصادات والآليات الزراعية وسيارات نقل المحصول والأكياس وكل ما يتعلق بمحصول القمح.

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