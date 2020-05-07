نجم يوفنتوس وميلان السابق يعلن اعتزاله رسمياً

بعد مسيرة استمرت لنحو 17 عاما ارتدى خلالها قميص العديد من الفرق الإيطالية، أعلن الإيطالي أليساندرو ماتري البالغ 35 عاما مهاجم يوفنتوس وميلان السابق اعتزال كرة القدم.

وفي تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا قال أليساندرو: “لقد جعلت أحلامي تتحقق سأفتقد حياتي كلاعب كرة قدم”.

وكان فسخ أليساندرو ماتري تعاقده مع بريشيا ناديه الأخير خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني الماضي ليصبح بلا ناد قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.

وبدأ أليساندرو مسيرته في ميلان لكنه صنع اسمه مع كالياري بين عامي 2007 و2011 كما لعب ليوفنتوس وفاز معه بـ 6 ألقاب بواقع 3 للدوري الإيطالي ولقبي كأس سوبر ولقب وحيد للكأس بالإضافة لتمثيله أندية أخرى مثل فيورنتينا وجنوى ولاتسيو وساسولو وبريشيا.

ولعب ماتري 344 مباراة في الدوري الإيطالي مع مختلف الفرق سجل خلالها 92 هدفا ودافع عن ألوان المنتخب الإيطالي في 7 مناسبات بالفترة بين 2011 و2015 سجل خلالها هدفا وحيداً.