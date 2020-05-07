وزارة الداخلية: تسهيل عمل جميع وسائط النقل الجماعي

طلبت وزارة الداخلية من الوحدات الشرطية المعنية تسهيل عمل جميع وسائط النقل الجماعي بالقطاعين العام والخاص وباصات شركات النقل السياحي وباصات النقل الموحد في جميع المحافظات للنقل بين المدن والأرياف لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من يوم الأحد القادم.

وأكدت الوزارة في تعميم لها اليوم ضرورة الحد من الازدحام وتحقيق التباعد المكاني مع الالتزام باشتراطات السلامة الصحية داخل هذه الوسائط وفي مراكز انطلاقها.

ودعت الوزارة إلى التنسيق مع لجان السير بالمحافظات من أجل تنظيم النقل العام عبر مختلف الخطوط بين الريف والمدينة وبين الأرياف وداخل المدن، وذلك بهدف تمكين المواطنين المضطرين من تأمين احتياجاتهم.

وفي هذا الإطار طلبت الوزارة تكثيف وتسيير الدوريات بشكل دائم لمتابعة مدى التزام المواطنين والجهات القائمة على وسائط النقل المذكورة بالضوابط المشار إليها تحت طائلة المساءلة القانونية.