وفيات كورونا تتخطى العشرين ألفاً في نيويورك

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في ولاية نيويورك الأميركية وحدها العشرين ألف وفاة وذلك من بين أكثر من 73 ألف وفاة بالفيروس في عموم الولايات المتحدة.

وأكدت إدارة الصحة المحلية في الولاية على موقعها الرسمي أن 20597 شخصاً على الأقل راحوا ضحية الفيروس التاجي في الولاية حتى الآن، بينهم أكثر من 58 بالمئة من الرجال بينما سجلت سلطات الولاية حتى الآن 323978 إصابة بالعدوى.

وكانت حصيلة الوفيات جراء جائحة كورونا في ولاية نيويورك أمس عند مستوى 19645 وفاة، وتظهر الإحصاءات أن أغلب ضحايا الوباء كانوا فوق سن الـ 60.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأميركية أعلنت في وقت سابق اليوم عن تسجيل 2073 وفاة جديدة بالفيروس في عموم الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليتخطى إجمالي الوفيات 73 ألفاً.