(رجل الثورة) و (ليليت السورية) ضمن عروض ” السينما في بيتك “

(رجل الثورة) و (ليليت السورية) فيلمان روائيان من إنتاج المؤسسة العامة للسينما تتيح المؤسسة مشاهدتهما مجاناً عبر منصة فيميو (vimeo) ، وتعتبر هذه الخطوة استكمالاً لما بدأته ضمن مبادرة (السينما في بيتك) حيث عرضت طيفاً واسعاً من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة ، وتأتي هذه المبادرة للمساهمة في تسهيل فترة بقاء الناس في بيوتهم تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، وسعياً لنشر الثقافة السينمائية ، ونرفق في نهاية الخبر رابط مشاهدة كل من الفيلمين الجديدين .

ـ رجل الثورة :

فيلم (رجل الثورة) إخراج نجدة إسماعيل أنزور ، سيناريو حسن م. يوسف ، تمثيل : سيف الدين سبيعي، ميرفا القاضي ، رام يوسف ، مجد الزند ، خلدون قاروط ، رامي يوسف ، يارا الدولاني ، وإنتاج المؤسسة العامة للسينما بالتعاون مع شركة أنزور للإنتاج الفني . وتدور أحداث الفيلم الناطق باللغة الإنكليزية في أجواء عالم الصحافة ، حيث تتقاطع المسارات بينها وبين الحرب والإرهاب ، يتفاعل مصير صحفي عالمي ، مع مجموعة مسلحة في أحد الأماكن داخل سورية ، حيث يكون على علاقة بهم ، وفي مسار الأحداث يصبح بطموحاته الصحفية المشبوهة شريكاً للقتلة في ارتكاب مزيد من الجرائم على حساب المواطن السوري .

ضمن هذا الإطار يؤكد الكاتب حسن م.يوسف أن (قصة الفيلم مبنية على أحداث واقعية) ، في حين يشير المخرج نجدة أنزور إلى أن السبب الذي دعاه ليكون الفيلم ناطقاً باللغة الإنكليزية سعيه ليصل إلى العالم بشكل أفضل لأن القضية هي قضية دولية ، عن مدى المزج بين الحكاية الدرامية والقصة الواقعية الحقيقة في الفيلم ، يقول :‏ الفيلم صعب ورسالته قوية ، ويمكنني التأكيد أن القصة حقيقية وشخصياتها حقيقية أيضاً ، وليس فيها ما هو مفتعل ، ولكن الوقائع التي بين أيدينا بنينا عليها القصة التي نقدمها في فيلم سينمائي للجمهور ، فهو ليس فيلماً وثائقياً بقدر ما أنه فيلم يحاكي الأزمة كما يحاكي ملفاً من أخطر الملفات .

ـ ليليت السورية :

الفيلم الطويل (ليليت السورية) إخراج غسان شميط وتأليف مشترك بينه وبين جهينة العوام ، تمثيل : عبد الرحمن أبو القاسم ، علا باشا ، وضاح حلوم ، لينا حوارنة ، فيلدا سمور ، لانا شميط ، ليا مباردي ، سهيل حداد ، حسام سكاف ، سوزان سكاف ، هزار سليمان ، مروان أبو شاهين ، مجد فضة – مريم علي ، مي السليم ، مشهور خيزران ، هلال خوري ، رسلان شميط ، أحمد رافع ، رندة الشماس ، اعتدال شقير ، أمير برازي ، نور أحمد ، رشا بلال ، تسنيم الباشا ، شادي عفوف ، مهران نعمو ، نور رافع ، تمارى الدرويش ، نانسي صقري .

يقدم الفيلم رسالة مُفعمة بالمحبة تؤكد على التآلف والتآخي بين الأطياف المتنوعة في سورية ، وتجري أحداثه في بيئة تضم كل الفئات والاتجاهات الاجتماعية والفكرية وحتى السياسية ، حول الفيلم يقول مخرجه : يتناول حكاية عائلة سورية نسلط الضوء من خلالها على مختلف الأطياف في المجتمع عبر علاقتها اليومية مع الناس ، هي عائلة من ريف دمشق ميسورة الحال حتى أن الجد بنى جامع باسمه والأب كان لديه معامل ومزارع ، ولكن اضطرتها الظروف لأن يترك أفرادها منطقتهم ليقطنوا في منطقة أخرى ، فبقيت حالتهم ميسورة ولكن ليس كما كانت حيث استطاعوا شراء منزل ومطعم ، ونتابع عبر الأحداث علاقتهم مع مختلف الأطياف والفئات التي أثرت عليها الازمة بشكل كبير إضافة لمن أقاموا في مراكز الإيواء ، والأهم أننا نرى التآلف والتعاون بين جميع الشخصيات الموجودة ومن كافة الأطياف .

ـ رابط فيلم (رجل الثورة) :

https://vimeo.com/414519339

كلمة السر : revolutionman#nfo

ـ رابط فيلم (ليليت السورية) :

https://vimeo.com/415083463

كلمة السر : ghassan#lelit

يُذكر أن كل من الفيلمين سيبقى متاحاً للمشاهدة لمدة أسبوع .