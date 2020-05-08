إنهاء التحريج الاصطناعي للموسم الحالي في السويداء

بزراعة نحو 38 ألفا و500 غرسة حراجية ضمن مواقع “القريا ودفن وغابة حبران” على طريق صلخد، تكون مديرية زراعة السويداء قد أنهت عمليات التحريج الاصطناعي للموسم الزراعي الحالي.

وذكر رئيس دائرة الحراج بالمديرية المهندس أنس أبو فخر أن المساحات التي تمت زراعتها بالمواقع المذكورة بلغت 1800 دونم وسيتم توفير العناية اللازمة لها وسقايتها خلال الفترة القادمة للحفاظ عليها.

ولفت أبو فخر إلى تزامن عمليات التحريج مع تنظيم عدة حملات تشجير من قبل الفعاليات الأهلية في عدد من المواقع مع توفير الغراس اللازمة لها من المديرية بما يدعم توسيع المسطحات الخضراء.

وتبلغ مساحة الحراج في محافظة السويداء نحو 12055 هكتارا موزعة بواقع 8055 هكتارا ضمن أملاك الدولة و4000 هكتار حراج خاصة.