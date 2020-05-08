أعلنت وزارة الصحة شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء في سورية الى 29 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا شفيتا وأن حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية حتى اليوم بلغت 47 إصابة شفيت منها 29 إصابة وتوفيت 3 حالات.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.