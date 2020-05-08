09, 05, 2020 - 12:41 صباحًا

الصحة: شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا

صحة   135

أعلنت وزارة الصحة شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الشفاء في سورية الى 29 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا شفيتا وأن حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية حتى اليوم بلغت 47 إصابة شفيت منها 29 إصابة وتوفيت 3 حالات.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بالفيروس في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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