قوات الاحتلال تقمع مظاهرة كفر قدوم وحالات اختناق بين الفلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قدوم وأطلقت وابلاً كثيفاً من الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المشاركين في مظاهرة القرية، مما أدى الى إصابة أربعة فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

ونقلت وكالة معا عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله: أن المظاهرة الأسبوعية انطلقت لمناهضة الاستيطان وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاماً شرق قلقيلية بالضفة الغربية، مضيفا: أن المظاهرة خرجت إضافة الى ماسبق تنديداً بإعلان سلطات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.