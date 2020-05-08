من جديد.. طيران العدوان السعودي يستهدف المناطق السكنية في اليمن

أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن 11 غارة لطيران العدوان استهدفت مناطق متفرقة من مديرية صرواح وخلفت أضرارا في الممتلكات.

بدورها رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الجيش اليمني 57 خرقا جديدا ارتكبتها قوى العدوان في محافظة الحديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بين الخروقات قصفا مدفعيا وصاروخيا استهدف عددا من المناطق بالمحافظة.

واستشهد أربعة يمنيين أمس جراء قصف لقوى العدوان السعودي في محافظة حجة شمال غرب البلاد.