الخطوة الأولى في الاتفاق التجاري الصيني الأمريكي قيد التنفيذ

تعهد المفاوضون التجاريون الصينيون والأميركيون بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه رئيس الجانب الصيني في الحوار الاقتصادي الصيني الأميركي الشامل أجرى محادثة هاتفية مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين اتفقا خلالها على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الكلي والصحة العامة وتهيئة مناخ وظروف مواتية لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري والسعي بجهد لتحقيق نتائج إيجابية كما اتفق الجانبان على الحفاظ على الاتصال والتنسيق.

ووقعت الصين والولايات المتحدة في كانون الثاني الماضي مذكرة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين تعهدت بكين بموجبها زيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين كما تتضمن قيام الولايات المتحدة بخفض نسب الرسوم الجمركية التي فرضت في أيلول الماضي وإلغاء ضرائب الاستيراد الإضافية مستقبلا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد الأسبوع الماضي بفرض عقوبات تجارية على الصين بزعم أن بكين مسؤولة عن تفشي وباء كورونا الامر الذي رفضته الأخيرة واعتبرته تسييسا للأزمة الصحية التي يواجهها العالم حاليا.