إقامة صلاة الجمعة في المساجد بعد تعليقها منذ آذار الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لـ كورونا

أعادت المساجد اليوم فتح أبوابها لأداء صلاة الجمعة مع الالتزام بكل الضوابط الصحية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت الاثنين الماضي أنه سيتم افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط اعتباراً من يوم الجمعة الواقع في الـ 15 من رمضان 1441 للهجرة الموافق لـ 8 أيار 2020 مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً.

وتؤدي صلاة الجمعة حاليا وفق ضوابط صحية محددة تلزم المصلين بارتداء الكمامات والتباعد بينهم مسافة كافية والتعقيم عند باب المسجد إضافة إلى إغلاق المواضئ ومصليات النساء وعدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أي أعراض شبيهة بأعراض كورونا وتعقيم المساجد قبل الصلاة وبعدها وألا تتجاوز الخطبة مدة عشر دقائق.

وكان المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية بشكل مؤقت اعتبارا من الـ 15 من آذار الماضي حرصاً على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد.