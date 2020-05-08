08, 05, 2020 - 8:55 مساءً

الرئيس الصيني: بكين وموسكو تتحملان مهمة دعم السلام العالمي

دولي   126

 

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين وروسيا تتحملان مهمة خاصة في دعم السلام والأمن العالميين.

 

وذكر موقع روسيا اليوم أن الرئيس الصيني أعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم تبادلا خلاله التهاني بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية عن استعداد بكين لمواصلة تقديم دعم قوي لموسكو في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد وعن الثقة بأن روسيا ستتغلب على الوباء في نهاية المطاف.

 

يذكر أن حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا شهدت اليوم انخفاضا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق وذلك بعد تسجيل السلطات الصحية 10699 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة مقارنة مع أكثر من 11 ألفا أعلنت عنها أمس.

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