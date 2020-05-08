زراعة السويداء تقدّر إنتاجها من المحاصيل الرعوية بـ «535» طنا

تشمل البيقية والكرسنة والجلبانة؛ المحاصيل العلفية التي قدرت مديرية الزراعة بالسويداء بشكل أولى إجمالي إنتاجها للموسم الحالي بنحو 700 طن بزيادة واضحة عن الموسم الماضي الذي وصل فيه الإنتاج إلى 165 طنا.

وبين مدير الزراعة بالسويداء المهندس أيهم حامد أن تقديرات الإنتاج الأولية جيدة نتيجة ازدياد المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية الرعوية خلال الموسم الحالي والتي وصلت إلى 13420 دونما بنسبة تنفيذ 173 بالمئة من المخطط البالغ 7720 دونما.

ولفت حامد إلى أن واقع نمو المحاصيل العلفية الرعوية جيد لغاية تاريخه، مبينا أن الهطولات المطرية خلال الفترة الماضية شجعت على زراعتها وخاصة مع توجه العديد من مربي الثروة الحيوانية إليها بسبب غلاء أسعار الأعلاف.