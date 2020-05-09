09, 05, 2020 - 11:11 مساءً

الجمعية الفلكية السورية: «24» الجاري أول أيام عيد الفطر

محليات   102

وفق الحسابات التي قامت بها الجمعية الفلكية السورية بينت أن هلال شهر شوال يولد يوم الجمعة 22 أيار الجاري عند الساعة الثامنة وتسع وثلاثين دقيقة مساءً ويغرب القمر في يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان في الساعة 19.19، بينما تغرب الشمس في الساعة 19.32 أي أن القمر يغرب قبل الشمس بنحو ثلاث عشرة دقيقة وبالتالي لا يوجد هلال في السماء لرصده لأنه لم يولد بعد، وبهذا يكون يوم السبت فلكياً هو المتمم لشهر رمضان المبارك ويكون يوم الأحد الرابع والعشرون من أيار أول أيام شهر شوال المبارك لعام 1441 هجرية حسب الحسابات الفلكية.

مع الإشارة بأن الجمعية ليست مخولة أو صاحبة القرار في تحديد بداية الأشهر الهجرية في سورية، حيث المرجع في ذلك القاضي الشرعي الأول بدمشق فقط دون غيره، بل يقتصر دورها على تقديم الدراسة العلمية للمساعدة في اتخاذ القرار المناسب.

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