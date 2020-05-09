الجمعية الفلكية السورية: «24» الجاري أول أيام عيد الفطر

وفق الحسابات التي قامت بها الجمعية الفلكية السورية بينت أن هلال شهر شوال يولد يوم الجمعة 22 أيار الجاري عند الساعة الثامنة وتسع وثلاثين دقيقة مساءً ويغرب القمر في يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان في الساعة 19.19، بينما تغرب الشمس في الساعة 19.32 أي أن القمر يغرب قبل الشمس بنحو ثلاث عشرة دقيقة وبالتالي لا يوجد هلال في السماء لرصده لأنه لم يولد بعد، وبهذا يكون يوم السبت فلكياً هو المتمم لشهر رمضان المبارك ويكون يوم الأحد الرابع والعشرون من أيار أول أيام شهر شوال المبارك لعام 1441 هجرية حسب الحسابات الفلكية.

مع الإشارة بأن الجمعية ليست مخولة أو صاحبة القرار في تحديد بداية الأشهر الهجرية في سورية، حيث المرجع في ذلك القاضي الشرعي الأول بدمشق فقط دون غيره، بل يقتصر دورها على تقديم الدراسة العلمية للمساعدة في اتخاذ القرار المناسب.