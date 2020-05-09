بوتين: الشعب الروسي لا يقهر عندما يكون موحداً

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشعب الروسي يؤمن إيماناً راسخاً بأنه لا يقهر عندما يكون موحداً.

وقال بوتين خلال كلمة بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية من أمام ضريح الجندي المجهول قرب الساحة الحمراء بموسكو “نحن متحدون بذاكرة وآمال مشتركة وبتطلعاتنا المشتركة وبمسؤوليتنا عن الحاضر والمستقبل.. نحن نعلم ونؤمن إيماناً راسخاً بأننا لا نقهر عندما نكون معاً”.

وهنأ بوتين المحاربين القدامى والشعب والجيش الروسي بعيد النصر وقال.. “بالنسبة لنا هذا العيد أهم وأغلى عيد وسيبقى عظيما لأنه تاريخ البلد.. تاريخ وشرف كل أسرة وجزء مما تركه لنا آباؤنا وأجدادنا.. ننحني أمام محاربينا القدامى وأمام تضحيات الشعب السوفييتي العظيم من مختلف القوميات الذي وقف جنبا إلى جنب على الجبهات.. ننحني أمام قبر الجندي المجهول لكل من دافع عن الوطن وللأبطال الذين سيظلون في ذاكرتنا”.

وتعهد بوتين بإقامة احتفالات تليق بهذه الذكرى في وقت لاحق وقال.. “كالعادة سنحتفل بمناسبة هذه الذكرى على نطاق واسع.. سيكون هناك عرضنا العسكري في الساحة الحمراء والمسيرة الوطنية للفوج الخالد”.

وبدأت في العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ 75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

وتقتصر الاحتفالات هذا العام على العرض الجوي بسبب انتشار فيروس كورونا حيث تشهد 47 مدينة روسية وقواعد عسكرية روسية في الخارج استعراضاً للطيران الحربي احتفالاً بهذه المناسبة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزير الدفاع سيرغي شويغو قوله إنه تم تأجيل الجزء الرئيسي من العرض العسكري بمناسبة ذكرى الانتصار في الحرب الوطنية العظمى لكن سيتم تنفيذ الجزء الجوي منه مشيرا إلى أنه ستشارك في العرض الجوي 75 طائرة ومروحية عسكرية ستحلق فوق الساحة الحمراء بموسكو في تشكيل واحد.

وفي نهاية هذا اليوم سيتم إطلاق الألعاب النارية كما تقام فعالية الفوج الخالد على شكل فيديو وسيتم بثه على الإنترنت وسيدعى المشاركون للخروج على شرفات منازلهم مع صور أقاربهم الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى.

وتحتفل روسيا في التاسع من أيار من كل عام بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى.