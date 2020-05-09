خلال استقباله مسجدي.. الكاظمي: العراق لن يكون ممراً للإرهاب

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم أن العراق لن يكون ممراً أو مقراً للإرهاب أو منطلقاً للاعتداء على أي دولة جارة أو صديقة.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الكاظمي قوله لدى استقباله السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي: إن “العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع إيران وجميع دول الجوار بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن الاستقرار في المنطقة”.

من جهته هنأ السفير الإيراني في بغداد الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، معرباً عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وخلال لقائه السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر أكد الكاظمي أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان مجلس النواب العراقي منح يوم الخميس الماضي ثقته للحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي عبر تأييد 15 وزيراً بينما تم تأجيل التصويت على بعض المرشحين ورفض آخرين.