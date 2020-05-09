خلال شهر.. «20» مليون أمريكي فقدوا وظائفهم جراء كورونا

أكد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز أن 20 مليون أمريكي فقدوا وظائفهم الشهر الماضي جراء فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي.

وكتب ساندرز على تويتر اليوم “الأمريكيون لا يريدون أن تكون برامج التأمين الصحي مرتبطة بوظائفهم”، مضيفاً: “أن الرعاية الصحية يجب أن تكون متوفرة للجميع لأنها تمثل حقاً من حقوق الإنسان”.

وأشار ساندرز إلى تقرير نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية يشير إلى أن 69 بالمئة من الأمريكيين يريدون أن تكون برامج الرعاية الصحية متوفرة للجميع دون أن يتم ربطها بالوظائف وذلك وفق ما كشفه استطلاع جرى مؤخراً.

وسجلت الولايات المتحدة 1635 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة ليرتفع بذلك إجمالي عدد وفيات الجائحة في البلاد إلى 77178 شخصاً لكن على الرغم من هذه الأرقام المرتفعة فإن البيت الأبيض مستمر منذ أيام على الضغط باتجاه استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد.

يشار إلى أن الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط الماضي هي الدولة الأكثر تضرراً في العالم من جراء وباء كوفيد 19 سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات إذ إنها تشكل وحدها أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره وأكثر من ربع الوفيات المسجلة عالمياً.