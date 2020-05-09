09, 05, 2020 - 11:12 مساءً

قمع مظاهرة كفر قدوم وإصابة فلسطينيان بجروح

سياسة-عربي   161

أصيب فلسطينيان بجروح والعشرات بحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاما شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءا من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

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