نجم لـ البعث ميديا: شراء الخضار و الفواكه مباشرة من المزارعين بسعر أفضل بـ ٢٠ % و بدون حلقات وسيطة

قال مدير عام السورية للتجارة المهندس أحمد نجم في رده على سؤال ” البعث ميديا ” صباح اليوم في اللاذقية خلال افتتاح صالة السورية رقم ٨ في حي الصليبة بمدينة اللاذقية و تتبع لفرع المؤسسة في اللاذقية: لدينا برنامج عمل لدعم تسويق إنتاج الأخوة المزارعين من خلال الشراء المباشر للخضار و الفواكه و بدون عمولة سوق الهال و حيث نؤمّن السيارات و العبوات و يتم الشراء بسعر أفضل بنسبة ٢٠ بالمائة و أيضا تسويق منتجات المرأة الريفية و منتجات وزارة الصناعة و غيرها لدينا صالات نموذجية و هناك صالات قيد التأهيل و التجهيز في مختلف المحافظات و هناك صالات نموذجية جدا .

و قال نجم للصحفيين : تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد باشرنا فورا على الأرض بخطة عمل للتوسع الأفقي بالصالات من خلال ٤١٣ صالة على مستوى القطر خلال فترة قريبة وتوسع أفقي من خلال التشكيلة السلعية الواسعة من المواد الغذائية و غيرها و أيضا إدخال الأتمتة قريبا إلى الصالات و المستودعات و وحدات الخزن و التبريد ليكون لدينا صالات نموذجية جدا .

وقد افتتح محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم يرافقه مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم صالة الصليبة العائدة لفرع المؤسسة بعد اعادة تأهيلها بشكل نموذجي ورفدها بالمواد الغذائية والاستهلاكية والخضار ومنتجات الألبان والأجبان والادوات المنزلية في اطار التوسع الأفقي بالصالات وتحسينها لتكون منافسة في الاسواق من حيث التجهيز والاسعار.

و ذكر مدير فرع المؤسسة شادي دلالة أن افتتاح الصالة الجديدة ٨ في الصليبة يأتي في إطار التوسع الأفقي بالصالات و منافذ البيع على مستوى المحافظة و هذه الصالة تحوي كل الاحتياجات و المسلتزمات من مواد غذائية و خبز و خضار و فواكه و الألبان و الأجبان و البيض و المواد التحويلية و الكهربائية ويتم شراء الخضار و الفواكه من المزارع مباشرة الى الصالات و منها الى المستهلك ما أدى إلى كسر إلى حلقات الوساطة التجارية من أجور شحن و عمولة نقل و تعرفة سوق الهال و تجار سوق الهال و تجار المفرّق وهذا يشكل تدخلا إيجابيا كبيرا لصالح المستهلك و يحدّ من الأسعار أكد دلالة أن التوسع بالصالات و تزويدها بكل المستلزمات يساهم في إلغاء الحلقات الوسيطة وحتى في كل المواد و المنتجات الأخرى و ذلك من خلال شراء هذه المنتجات و المواد مباشرة من المنتجين و المستوردين و الوكلاء لكسر كل أشكال الحلقات الوسيطة مبيّنا أن العدد الكلي الصالات و المنافذ على مستوى المحافظة بلغ ٢١٢ صالة و منفذ بيع و تم خلال هذا العام افتتاح ٨٧ صالة و منفذ بيع بما يخفف من الازدحام و بما يحقق انسيابية واضحة في حركة التسوق بأفضل الشروط و المعايير.

البعث ميديا – اللاذقية- مروان حويجة