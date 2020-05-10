الخامنئي يؤكد فشل الغرب اجتماعياً وأخلاقياً في معركته ضد الـ”كورونا”

قال قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي اليوم خلال اتصال مباشر عبر خدمة الفيديو كونفرانس مع اللجنة الوطنية العليا لمكافحة فيروس كورونا إن الأعداد الهائلة للمصابين والمتوفين جراء هذا الفيروس في الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا والبطالة الناجمة عن هذه الأزمة عكست عجز هذه الدول وهزيمتها أمام هذا الوباء داعياً دول الغرب إلى دراسة أبعاد هذا العجز والفشل.

وأوضح الخامنئي أن مفهوم الفلسفة الاجتماعية في الغرب مبني على الماديات ولهذا السبب تجاهلوا كبار السن والمرضى والفقراء في قضية الوباء وهو ما تسبب بهذا الكم الكبير من الوفيات منوهاً في هذا السياق بأداء الشعب الإيراني والمسؤولين في مكافحة الفيروس على الصعد كافة وكذلك الجهود التي بذلتها الشركات المعرفية والعلمية في إيران لإنتاج لقاح للفيروس.