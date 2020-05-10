لجان مجلس الشعب تناقش شكاوى المواطنين وقضايا ذوي شهداء القوى الرديفة

بحثت أربع لجان في مجلس الشعب هي “الشكاوى والرقابة” و”المصالحة الوطنية” و”شؤون الشهداء وضحايا الحرب” و”الحريات العامة وحقوق الإنسان” خلال اجتماعاتها اليوم عدداً من شكاوى المواطنين والقضايا المتعلقة بذوي شهداء القوى الرديفة وآلية عمل الهيئة العامة للمصالحة الوطنية وما يتبع لها.

وأحالت لجنة الشكاوى والرقابة بالمجلس شكاوى المواطنين التي تلقتها إلى الوزارات المختصة بمعالجتها فيما أوضح رئيس اللجنة عبود الشواخ أن هذه الشكاوى تتعلق بهموم المواطنين ومعاناتهم اليومية وأبرزها ارتفاع أسعار السلع والمواد في الأسواق داعياً إلى إيجاد الآليات المناسبة للحد من ارتفاع الأسعار الناجم عن جشع بعض التجار ضعاف النفوس.

لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان البرلمانية برئاسة نزار السكيف ناقشت خلال اجتماعها عدداً من القضايا منها سياسة التتريك المدانة والمرفوضة التي يمارسها النظام التركي في المناطق التي يحتلها ومحاولات عدد من الدول عرقلة الجهود الحكومية لإجلاء الرعايا السوريين فيها والراغبين بالعودة إلى سورية وتقييد حريتهم.

وفي اجتماع مماثل أكدت رئيسة لجنة شؤون الشهداء وضحايا الحرب جانسيت قازان وأعضاء اللجنة ضرورة زيادة الدعم للمشاريع الصغيرة لأسر الشهداء والجرحى وإيجاد قاعدة بيانات خاصة بذوي الشهداء من المدنيين والقوات الرديفة وتوحيد الجهود الفردية والحكومية من خلال التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على دمج ذوي الشهداء والجرحى فيها من عسكريين ومدنيين.

وخلال اجتماع لجنة المصالحة الوطنية أكد رئيس اللجنة الدكتور خير الدين السيد وأعضاء اللجنة أهمية عمل اللجنة في تحقيق التسويات والمصالحات بالرغم من كل الضغوطات الخارجية والحصار الجائر وسط نظام عالمي انهارت فيه القيم والأخلاق وتعرضت فيه سورية لأقذر عدوان كانت له تبعات اقتصادية واجتماعية مشددين على التمسك بالمبادئ الوطنية لتحقق اللجنة أهدافها.