مشروعات منجزة و أخرى قيد الإنجاز لتحسين الواقع الخدمي في القرداحة هذا العام

يجري العمل على تنفيذ مشروعات خدمية جديدة لتحسين الواقع الخدمي في القرداحة ضمن خطة مشروعات العام الحالي، و ذكر لـ ” البعث ميديا ” المهندس علي القوزي رئيس مجلس مدينة القرداحة أنه يتم وضع خطة شاملة واستبدالات للصرف الصحي ومن أهم المشاريع الخدمية والحيوية التي تم البدء بها هو مشروع استبدال الصرف الصحي في ضاحية الشهيد الباسل وعلى مراحل حسب الإمكانيات المالية المتاحة بتعهد الإنشاءات العسكرية متاع/٦/ وتم البدء بتنفيذ الأعمال بالمشروع المذكور وهو قيد الإنجاز بكلفة تقديرية ١٠٠ مليون ليرة سورية.

و لفت القوزي إلى مشروع تعبيد وتزفيت طريق المنطقة الحرفية من دوار المريجة حتى مبنى الريجة بعرض وسطي مترين ونصف وذلك بسبب التخريب الحاصل في حفريات البنى التحتية(مياه، هاتف) وطول الطريق ١٥٠٠ متر وبكلفة ١٤ مليون بتعهد الاسكان العسكري و أضاف أنه يتم تأهيل نبع (عين الضيعة) و واجهات المحلات على طريق ضريح القائد المؤسس.. لتنسيق وتحسين المظهر بشكل لائق..حيث تمت المباشرة بالعمل من قبل الشركة العامة للبناء والتعمير بكلفة إجمالية ١٠ مليون ليرة سورية .

و أوضح المهندس القوزي أنه يتم انشاء سوق شعبي في كراج الانطلاق لعرض منتوجات الفلاحين وبشكل مجاني لكسر حلقة الاستغلال بين التاجر والمزارع، وكان قد تم الانتهاء من أعمال السوق (خيم قرميد) بمساحة ٦٥٠ متر مربع بتعهد فرع الإنشاء السريع

و أشار إلى أنه تمت الموافقة على المقترحات المقدمة في إدراج بعض المشاريع التي تمس خدمة المواطن بشكل مباشر ومنها: إنشاء طريق في قرية السلاطة بطول ٥٥٠ متر بكلفة ١٥ مليون و صرف صحي في قرية بستا جانب الفندق بكلفة ٢٣ مليون وصرف صحي في قرية ضرضوما وترقيع لطريقها العام، كما يتم تلزيم مؤسسة الاسكان العسكرية في مدينة القرداحة بمجموعة مشاريع تزفيت وصيانة ارصفة متفرقة من أحياء المدينة وقرية بشلاما..

و بيّن المهندس القوزي مجموعة المشاريع المستقلة للقرداحة والتي تضم ٤ شرائح وتبلغ ٣ مليارات ونصف كحد تقديري، حيث تمت المباشرة بالموقع العام مع البنى التحتية وتنفيذ ٥٠% منه..

وذكر ان الشريحة الأولى تم الانتهاء منها وتدشينها بمناسبة ٨ آذار من العام الحالي وجارٍ تسليم المحال الحرفية أصولا ومساحة الارض ٣٠ دونم..

اما الشريحة الثانية فهو الشارع التنظيمي(المتحلق الجنوبي) حيث تم الانتهاء من تحرير مسار الشارع بشكل كامل وتم تنفيذ حوالي ٥٠% من الأعمال حتى تاريخه وكانت مباشرة العمل قد تمت بتاريخ ١٣/٥/٢٠١٩

ويتم العمل الآن بكافة الأعمال من أرصفة وتأسيسات طرق وشبكات صرف صحي ومطري على مسافة ١٣٠٠ متر ومن المتوقع المباشرة بأعمال التزفيت بالمناطق التي تم الانتهاء منها بتاريخ ١٠ ايار.

وأما الشريحة الثالثة فأوضح أنها كانت مشروع(حديقة دوار المريجة) والتي تقدر قيمة هذا المشروع بـ ١٧ مليون ويتم الآن وضع التجهيزات الأخيرة من مقاعد.. ليتم تسليمها أصولا لمجلس مدينة القرداحة وخلال ايام ستكون في خدمة المواطن..

فيما كانت آخر الشرائح مركز خدمة المواطن بتنفيذ موسسة الاسكان العسكرية فرع٢ وقيمة العقد تبلغ حوالي ٣٠٠ مليون لكامل المشروع من إنشاء و اكساء وتجهيزات تيار ضعيف وشبكات حاسوبية وفرش وعمل الحواسيب بشكل كامل وخلال شهر ونصف سيتم تسليمه والعمل فيه ليصبح تحت التصرف وجاهز لتقديم الخدمات للمواطنين.

البعث ميديا || اللاذقية- رفيا عبود