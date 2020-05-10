اللاذقية تكثّف تدابير السلامة الصحية و إجراءات الوقاية

كثّفت محافظة اللاذقية منذ صباح اليوم إجراءات السلامة الصحية الوقائية مع عودة تشغيل وسائط النقل العامة.

حيث توزعت تدابير الوقاية الاحترازية على جميع كراجات الانطلاق في مدن المحافظة و مناطقها ولأجل الوقوف على الإجراءات المتخذة و آلية متابعتها.

وقام محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم بجولة تفقدية إلى كراج اللاذقية الشرقي للاطلاع على الاجراءات المتخذة لضمان السلامة العامة في الكراج مع عودة تشغيل وسائط النقل العامة.

وأكد السالم ضرورة المتابعة اليومية لهذه الاجراءات من قبل مجلس المدينة بالتعاون مع مديرية الصحة و نقابة عمال النقل البري من حيث النظافة والتعقيم والالتزام بالاجراءات الصحية المطلوبة.

وخلال جولته في الكراج أوعز السالم بوضع مقاعد للركاب إضافية في مواقف الركاب وصيانة الطرقات وإزالة الحواجز الاسمنية خلال توقف العمل المسائي بالكراج.

وأمر السالم فرع المؤسسة السورية للتجارة بتجهيز مركز ثابت لها ضمن الكراج ووضع سيارة جوالة بشكل دائم ضمن الكراج لحين تجهيز المركز بالتوازي مع إحداث سوق شعبي في الكراج للبيع المباشر يؤمن احتياجات مستخدمي الكراج واصحاب السرافيس العاملين على خطوط النقل ضمنه.

كما تم رفد جميع الكراجات بالنقاط الطبية، حيث تقوم النقطة الطبية المخصصة في كراج الانطلاق كنا في مدينة جبلة باجراءات فحص مستخدمي وسائط النقل العامة ضمن الاجراءات المتبعة لضمان السلامة العامة و تتم متابعة حركة باصات النقل الداخلي من الكراج الشرقي لمدينة اللاذقية.

من جهته أكد مدير الشركة المهندس طلال حورية على اتخاذ كل إجراءات العمل المطلوبة لتحقيق انسيابية في الحركة و كل اجراءات الشركة لتأمين نقل المواطنين وفق اجراءات السلامة المطلوبة، حيث تحتاج اجراءات السلامة الى تعاون بين القائمين على العمل ومستخدمي وسائط النقل.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة