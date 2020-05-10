حمص.. أربعة أسواق شعبية إعتباراً من منتصف الشهر الجاري

في سبيل تخفيض أسعار المنتجات الزراعية على المستهلكين عبر بيعها من المنتج إلى المستهلك دون وسيط ،أتفق مجلس مدينة حمص وغرفة الصناعة على إقامة أربعة أسواق شعبية.

وحدد المجلس أماكن الأسواق على أن يكون الأول في ساحة الشهداء (الساعة القديمة) والثاني في ساحة المحافظة(المرآب الحالي)،أما الثالث فجانب مجمع صحارى(عكرمة –النزهة)،والرابع في حي الزهراء جانب خزان المياه شارع الستين.

وأكد المجلس أن الأسواق ستباشر عملها إعتباراً من الخامس عشر من شهر آيار الحالي وحتى إشعار آخر.

وفي سياق متصل أكدت غرفة الصناعة أنها ستقوم بتجهيز نوافذ البيع وفق أفضل المواصفات وتقدمها للمنتجين الباعة دون مقابل، كما أن الكهرباء والخدمات الأخرى مجانية.

وفيما يتعلق برسم الإشتراك فهو فقط أن يبيع المنتجون بأسعار مخفضة وحسب الإمكانية.

البعث ميديا || حمص – عادل الأحمد