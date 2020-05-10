11, 05, 2020 - 1:11 صباحًا

استشهاد مدني وإصابة نحو 20 بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الباب بريف حلب

سورية   247

انفجرت عبوة ناسفة في أحد أسواق مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال التركي ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح.

وأفادت مصادر محلية من المدينة بأن عبوة ناسفة انفجرت قبل فترة الإفطار في أحد الشوارع وسط مدينة الباب في محيط دوار السنتر ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة نحو 20 آخرين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المكان.

وتنتشر في المناطق التي توجد فيها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة الصراعات والاقتتال فيما بين تلك المجموعات الإرهابية لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.

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