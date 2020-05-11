الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل

تتأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل.

ويكون الجو، بحسب توقعات مديرية الأرصاد الجوية، مستقراً وصحواً بشكل عام، وسديميا في المناطق الشرقية والبادية.

في حين تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا ويطرأ غداً ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو صحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.