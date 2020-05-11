“الوضع العائلي” لتطبيق التراسل Duo

أطلقت شركة غوغل ميزة الوضع العائلي “Family Mode” في تطبيق التراسل التابع لها دوو “Duo” لمساعدة العوائل التي فرقها تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 على زيادة التواصل.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في تدوينة: إن الوضع العائلي الجديد يسمح للمستخدمين بالرسم على الشاشة أثناء المكالمات المرئية لإضفاء نوع من المرح على المكالمات، ويمكن إضافة التأثيرات والأقنعة، وفقا لما نقلته البوابة العربية لأخبار التقنية.

ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال النقر على زر القائمة أثناء المكالمات المرئية، ثم النقر على (عائلة) Family.

وقالت غوغل: إن الوضع العائلي الجديد متاح عندما يُسجَّل الدخول إلى (دوو) عن طريق حساب غوغل. وأكدت أن التطبيق لا يزال مشفراً بتقنية (طرف إلى طرف) أثناء المكالمات.

وإضافةً إلى جلب الأقنعة والتأثيرات لميزة (الوضع العائلي) الجديدة، قالت الشركة إنها متاحة أيضاً لجميع المكالمات الفردية في نظامي أندرويد، وiOS، وذلك اعتباراً من الأسبوع الحالي.

وقالت غوغل: إنه خلال الأسابيع المقبلة سيكون بالإمكان إجراء مكالمات (دوو) جماعية عبر الويب، وسيبدأ ذلك تجريبياً في متصفح كروم، كما أضافت أن الميزة ستأتي مع تخطيط جديد يسمح برؤية عدد أكبر من الأشخاص في الوقت ذاته.

ولتسهيل المكالمات الجماعية على المستخدمين، سيكون بالإمكان دعوة أي شخص لديه حساب غوغل للانضمام إلى الاجتماعات من خلال مشاركة الرابط الخاص بها فقط.