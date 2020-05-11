طائرة تقل 245 راكباً تصل إلى مطار دمشق الدولي قادمة من روسيا

وصلت إلى مطار دمشق الدولي، صباح اليوم، طائرة تابعة لـ “السورية للطيران” تقل 245 راكباً من السوريين العالقين في الخارج قادمة من مطار فنوكوفو الدولي في موسكو.

مديرة صحة دمشق، الدكتورة هزار رائف، بينت أن ركاب الطائرة نقلوا بباصات خاصة، وسيوزعون على مركزي حجر، الأول في دار الأمان للأيتام في كفرسوسة، والثاني بالمدينة الجامعية الوحدة 20 بدمشق، وأوضحت بأن الركاب سيبقون 14 يوماً في الحجر للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

ولفتت إلى أن الهدف من الحجر ضمان سلامة الأفراد وعدم مخالطتهم لأسرهم والمجتمع إلا بعد التأكد من سلامتهم، مشيرة إلى أنه فور وصول ركاب الطائرة إلى أرض المطار قام الفريق الطبي بقياس درجات حرارتهم وتسجيل بياناتهم.

كما ذكرت أن مراكز الحجر الصحي مجهزة لتقديم كل خدمات الإقامة اللائقة للركاب، إضافة إلى فريق طبي مختص يشرف على الرعاية الصحية لهم عبر تقديم خدمات طبية واستقصائية على مدار الساعة، منوهة بأن الفريق سيقوم بأخذ المسحات الأنفية والبلعومية والفموية من المقيمين بمراكز الحجر وإرسالها إلى المخابر التي خصصتها الوزارة لتحليل كورونا.

وكانت طائرتان وصلتا إلى مطار دمشق الدولي، السبت الماضي، تقلان 393 راكباً من السوريين العالقين في الخارج قادمتين من السودان وسلطنة عمان.