إدلب: افتتاح عدة مراكز خدمية في خان شيخون

بعد إعادة تأهيلها وصيانتها مما خلفه الإرهاب فيها، افتتحت محافظة إدلب اليوم عددا من المراكز الخدمية في مدينة خان شيخون، حيث تم افتتاح مقر مجلس مدينة خان شيخون وقسم الكهرباء ووحدة المياه، إضافة إلى مقر شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي، وذلك بحسب المهندس فادي سعدون المكلف مهام محافظ إدلب.

وبين سعدون أن افتتاح هذه المراكز خطوة مهمة نحو تسهيل عودة المزيد من العائلات المهجرة بفعل الإرهاب إلى المدينة، إضافة إلى تقديم الخدمات الضرورية للعائلات المقيمة حاليا.

ولفت سعدون إلى وجود خطط لافتتاح مجمع حكومي في خان شيخون يضم كل الدوائر والمؤسسات العامة والتي لها دور مهم في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين كالمحكمة والأحوال المدنية، كما سيتم قريبا افتتاح المخبز الآلي لتأمين مادة الخبز للأهالي المقيمين فيها، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا تجهيز مدرستين لاستقبال الطلاب الموجودين فيها على أن يتم تجهيز مدارس أخرى مع بداية العام الدراسي المقبل.

من جانبه أشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع المجالس المحلية والبلديات أديب بريمو إلى أن مدينة خان شيخون تعد ثالث أكبر مدينة في محافظة إدلب وقد عاد أهلها إليها مؤخرا لذلك بدأنا بإعادة أعمارها، حيث تم تجهيز مقر مؤقت لمجلس المدينة لأنه نواة العمل الأساسية في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين القاطنين فيها، مبينا أنه يتم العمل حاليا على تأهيل مجالس مدن أخرى حيث تم إعداد دراسة عن واقع مجلس مدينة معرة النعمان لإعادة تأهيله كما سيتم تأهيل مجالس المدن والبلدات الأخرى المحررة من الإرهاب.

يذكر أنه تم الشهر الماضي افتتاح مقر قيادة شرطة محافظة إدلب في مدينة خان شيخون.