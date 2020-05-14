إلقاء القبض على خمسة أشخاص امتهنوا تزوير الوثائق الحكومية

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على خمسة أشخاص في ريف دمشق امتهنوا تزوير الوثائق الحكومية والشخصية بحرفية عالية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق بوجود شخص يمتهن تزوير /دفاتر خدمة العلم وشهادات تعليم الثانوي والأساسي ووثيقة لا حكم عليه وخلاصة السجل العدلي وبيانات وضع المكلفين للخدمة الاحتياطية والإلزامية والوكالات الخاصة والعامة وإخراجات القيد المدني وبيانات الزواج والبيانات العائلية وإشعارات التخرج الجامعي ومصدقة التخرج ووثائق التسجيل في الجامعات ومختلف الوثائق التي تخص الجامعات/.

وأوضحت الوزارة أنه تم إرسال مندوب إليه من قبل ضباط الفرع لاستخراج دفتر خدمة علم وتزويده بصورة شخصية وصورة عن البطاقة الشخصية وتم الاتفاق بين المندوب والمزور على استخراج الدفتر مقابل مبلغ مالي وتم تحديد موعد لاستلام الدفتر وبعد عدة أيام اتصل المزور بالمندوب وطلب منه الحضور لمنزله لاستلام الدفتر فتم تشكيل دورية من الفرع والدخول إلى المنزل والقبض عليه وبتحري منزله عثر على /طابعة ليزرية تستخدم في طباعة الوثائق المزورة وجهاز كمبيوتر محمول وأختام تواريخ لطباعة اللون الأزرق والأحمر وأدوات تزوير كاملة/.

وبينت الوزارة أنه تم إحضار المقبوض عليه مع المصادرات إلى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق وبالتحقيق معه اعترف بامتهانه التزوير بالاشتراك مع أربعة أشخاص تم إلقاء القبض عليهم، مشيرة إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة معهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.