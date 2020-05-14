«التعليم العالي»: على الجامعات الخاصة التقيد بتعويض الفاقد التعليمي للطلاب

عممت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الجامعات الخاصة بالتقيد والالتزام بتعويض الفاقد التعليمي للطلاب اعتباراً من 31/5/2020 ولمدة لا تقل عن ثمانية أسابيع حتماً عدا فترة الامتحانات.

وأشارت الوزارة في تعميمها إلى أن كل مخالفة لذلك سوف تعرض الجامعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

ويبلغ عدد الجامعات الخاصة في سورية 23 جامعة وتضم اختصاصات مختلفة وتخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويدرس فيها نحو 60 ألف طالب وطالبة.

وفي سياق متصل أعلنت الوزارة التقويم الجامعي لمرحلة الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص والمعاهد الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني للعام الدراسي 2019-2020 وذلك اعتباراً من 31/5/2020.

وأشارت الوزارة في تعميم لها إلى أنه بالنسبة لدبلوم التأهيل التربوي في كليات التربية يطبق التقويم المعتمد للمرحلة الجامعية الأولى، لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع على التقويم الجامعي من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت الوزارة أصدرت في السادس من الشهر الجاري التقويم المعتمد للمرحلة الجامعية الأولى بالتوازي مع قرار الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا بإعادة دوام الجامعات والمعاهد اعتباراً من 31/5/2020.